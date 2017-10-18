Гройсман рассказал о переназначении субсидий

Владимир Гройсман отметил, что он сейчас не видит оснований для повышения тарифов на ЖКУ.
В Украине на данный момент субсидии на оплату ЖКУ гражданами на следующий отопительный сезон были переназначены для 6,53 миллиона украинских семей. Такое заявление сделал 18-го октября в рамках заседания правительства премьер Владимир Гройсман.
Согласно его словам – были переназначены для 6,53 миллиона украинских семей субсидии на ЖКУ. Также сейчас нет причин для роста тарифов на тепло, на горячую воду и прочие коммунальные услуги. И местная власть обязана предотвратить перерасход, который может стать причиной роста тарифов – добавил Гройсман.
Как сообщал УРА-Информ, роста тарифов ЖКХ в Украине в 2017 г. не будет – ранее сообщал В. Гройсман.