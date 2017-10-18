13:20 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о переназначении субсидий

Владимир Гройсман отметил, что он сейчас не видит оснований для повышения тарифов на ЖКУ.

Гройсман рассказал о переназначении субсидий

В Украине на данный момент субсидии на оплату ЖКУ гражданами на следующий отопительный сезон были переназначены для 6,53 миллиона украинских семей. Такое заявление сделал 18-го октября в рамках заседания правительства премьер Владимир Гройсман.

Согласно его словам – были переназначены для 6,53 миллиона украинских семей субсидии на ЖКУ. Также сейчас нет причин для роста тарифов на тепло, на горячую воду и прочие коммунальные услуги. И местная власть обязана предотвратить перерасход, который может стать причиной роста тарифов – добавил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, роста тарифов ЖКХ в Украине в 2017 г. не будет – ранее сообщал В. Гройсман.


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