Украина уже закачала на зиму 16,8 миллиарда кубов газа

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах Украины к первому октября текущего года 17 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 миллиардов кубометров газа. Тогда как руководство "Нафтогаза Украины" уверяло, что 14,5 миллиарда кубометров будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров и завершила сезон с 8,4 миллиарда кубометров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в будущем европейские компании будут способны закупать российский газ на восточной границе Украины. По словам Гройсмана, это вопрос нашей общей энергетической безопасности и нам нужно урегулировать его вместе. В таком случае,Украина абсолютно способна закупать газ на восточной границе.