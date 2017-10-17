13:27 17.10.2017 | Экономика | Новости
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Украина и Мальта активизируют сотрудничество в сфере здравоохранения

Государства Украина и Мальта намерены расширить сотрудничество в сфере энергоэффективности и в сфере охраны здоровья.

Украина и Мальта активизируют сотрудничество в сфере здравоохранения

Так, Украина и Мальта хотят вскоре активизировать свое сотрудничество в сфере здравоохранения и области фармакологии. Такое заявление сделано в рамках встречи глав Украины и Мальты П. Порошенко М.-Л. Колейро Прекой.

Украина и Мальта хотели бы усилить взаимодействие в сфере здравоохранения и фармакологии, а также в области энергоэффективности - отметил также сегодня пресс-секретарь президента Украины С. Цеголко в Twitter. Известно также, что глава Украины П. Порошенко 17-го октября начал свою встречу с главой Мальты – М.-Л. Колейро Прекой.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко в мае посетил Мальту.


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