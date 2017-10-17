Мальта очень важный торговый партнер для Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с главой Мальты Марией-Луизой Колейро. Об этом передает официальный сайт АП.
По словам президента, сотрудничество с Мальтой не только открывает широкие возможности для украинской аграрной продукции на рынки Северной Африки, но и способствует экспорт украинской машиностроительной продукции со странами Магриба.
Президент уверен, что между двумя государствами открываются огромные перспективы для развития консалтинговых услуг представителям не только крупного бизнеса Украины, но и малого и среднего бизнеса.
Также лидеры обсудили возможности обмена технологиями в сфере энергетики и энергосбережения, возможных инвестиций для развития инфраструктуры и началом сотрудничества в сфере фармакологии.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно прошла встреча украинского президента с Дональдом Трампом, где глава США попросил главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране.