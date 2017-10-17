Мальта очень важный торговый партнер для Украины, - Порошенко

По словам президента, сотрудничество с Мальтой не только открывает широкие возможности для украинской аграрной продукции на рынки Северной Африки, но и способствует экспорт украинской машиностроительной продукции со странами Магриба.

Президент уверен, что между двумя государствами открываются огромные перспективы для развития консалтинговых услуг представителям не только крупного бизнеса Украины, но и малого и среднего бизнеса.

Также лидеры обсудили возможности обмена технологиями в сфере энергетики и энергосбережения, возможных инвестиций для развития инфраструктуры и началом сотрудничества в сфере фармакологии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно прошла встреча украинского президента с Дональдом Трампом, где глава США попросил главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране.