13:23 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мальта очень важный торговый партнер для Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с главой Мальты Марией-Луизой Колейро. Об этом передает официальный сайт АП.

Мальта очень важный торговый партнер для Украины, - Порошенко

По словам президента, сотрудничество с Мальтой не только открывает широкие возможности для украинской аграрной продукции на рынки Северной Африки, но и способствует экспорт украинской машиностроительной продукции со странами Магриба.

Президент уверен, что между двумя государствами открываются огромные перспективы для развития консалтинговых услуг представителям не только крупного бизнеса Украины, но и малого и среднего бизнеса.

Также лидеры обсудили возможности обмена технологиями в сфере энергетики и энергосбережения, возможных инвестиций для развития инфраструктуры и началом сотрудничества в сфере фармакологии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно прошла встреча украинского президента с Дональдом Трампом, где глава США попросил главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране. 


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