За девять месяцев поступления в местные бюджеты выросли на 30%, - Гройсман

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 31,1 миллиардов гривен или на 30%. Об этом в понедельник, 16 октября, на своей страничке в социальной сети сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства отметил, что децентрализация остается лично для его и для его команды в Кабинете министров одним из приоритетных направлений.

Мы уже имеем конкретные результаты. Собственные доходы местных бюджетов 366-ти объединенных территориальных громад выросли на 82,7% и составили 6,3 миллиардов гривен, - отметил Гройсмна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заверил, что Украина впервые за несколько последних лет полностью готова к отопительному сезону.

На данный момент уже официально стартовал отопительный сезон и причин для роста цен на тепло нет, - заявил премьер-министр.