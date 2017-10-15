В Украине нет причин для роста цен на тепло – Кабмин

Таким образом - в Украине на данный момент - 15 октября 2017 г. – уже официально стартовал отопительный сезон, и при этом причин для роста цен на тепло нет. Такие данные распространила недавно пресс-служба Кабмина.

Таким образом - согласно календарному плану, 15-го октября в нашей стране стартовало отопительный сезон. Известно, что социальные объекты - детсады, больницы, школы - должны быть непременно подключены к теплу – при условии понижения температуры до 16 градусов – в помещениях. В жилом фонде отопление стартует, если температура воздуха три дня держится ниже восьми градусов.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове по причине потепления сезон отопления приостановлен.