14:22 14.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100176291:roman

Что нужно сделать Украине для получения очередного транша

Министр финансов Александр Даниляк поведал о том, какие шаги необходимо сделать Украине для получения финансового транша от Международного валютного фонда.

Что нужно сделать Украине для получения очередного транша

По словам Даниляка, украинское государство постепенно приближается в выполнению всех необходимых пунктов, в частности депутатам удалось найти компромисс и принять пенсионную реформу. Вторым шагом должно быть принятия законопроекта об упрощении приватизационного процесса, который будет представлен в регламенте ВР на следующей неделе.

Третьим шагом для Украины станет вопрос о создании антикоррупционного суда, чего требует от нас специальная Венецианская комиссия.

Сам министр уверен, что только сотрудничество с МВФ может помочь Украине продолжать реформирование в экономике, а потому от помощи европейских партнеров отказываться в ближайшее время не будем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер Украины уверен, что у нашей страны вскоре не будет проблем со следующим траншем от Международного валютного фонда.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив