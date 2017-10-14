Что нужно сделать Украине для получения очередного транша

По словам Даниляка, украинское государство постепенно приближается в выполнению всех необходимых пунктов, в частности депутатам удалось найти компромисс и принять пенсионную реформу. Вторым шагом должно быть принятия законопроекта об упрощении приватизационного процесса, который будет представлен в регламенте ВР на следующей неделе.

Третьим шагом для Украины станет вопрос о создании антикоррупционного суда, чего требует от нас специальная Венецианская комиссия.

Сам министр уверен, что только сотрудничество с МВФ может помочь Украине продолжать реформирование в экономике, а потому от помощи европейских партнеров отказываться в ближайшее время не будем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер Украины уверен, что у нашей страны вскоре не будет проблем со следующим траншем от Международного валютного фонда.