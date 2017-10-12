12:22 12.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году украинское ВВП выростет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в 2018 году ВВП Украины поднимется на три процента. Об этом передает пресс-служба Кабмина.

В 2018 году украинское ВВП выростет, - Гройсман

По словам премьера, прогнозируется рост внутреннего продукта примерно на три процента, однако в МВФ это данные гораздо более оптимистичнее. Международные эксперты прогнозируют рост украинской экономики примерно на четыре процента.

Гройсман считает, что подобного результата можно добиться только благодаря увеличению инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса, чтобы каждый предприниматель мог успешно реализовать свое дело в нашей стране.

В то же время, в представительстве Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове отмечают рост дефицита украинского бюджета до трех с половиной процента, что может полностью нивелировать любой подъем уровня ВВП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины заинтересовано в развитии и успешности международного и отечественного бизнеса в Украине.


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