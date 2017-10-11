Украина и Турция вскоре обсудят ЗСТ

Так, новый раунд переговоров пройдет в конце октября. Про это при помощи Twitter сообщила замминистра по развитию экономики - торговый представитель Н. Микольская. Согласно ее словам – заключение с Турцией ЗСТ – это будет восьмой уже виток переговоров, который планируют на конец октября.

Также Микольская сказала, что Турция сейчас занимает третье место по экспорту украинских товаров. При этом в течение последних семи месяцев на рынке этой страны появились 89 новых товаров из Украины.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман сообщал про готовность Турции и Украины завершить переговоры по ЗСТ.