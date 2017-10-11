Гройсман объявил о готовности Кабмина к обновлению пенсий

С сегодняшнего дня в Украине уже действуют новые правила выплат. Правительство начинает процесс обновления пенсий.

Об этом в среду, 11 октября, открывая заседание правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом он отметил, что теперь тот, что работал больше и получать будет больше.

Правительство забрало пенсии у политиков и передали их в руки пенсионеров. Осовременивание украинских пенсий будет автоматическим, ни кому никуда идти не надо, - заверил Гройсман.

Напомним, 11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. В частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Документом предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года.

Вместе с тем застрахованное лицо вправе самостоятельно определить свой пенсионный возраст. Устанавливается, что в 60 лет выходят на пенсию те лица, которые на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа, а диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Гройсман заверил, что индексация пенсий будет проходить ежегодно.