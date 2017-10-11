12:33 11.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает ежегодную индексацию пенсий

Сегодня – 11 октября - вступила в силу в Украине пенсионная реформа.

Гройсман обещает ежегодную индексацию пенсий

Известно, что индексация пенсий будет в стране выполняться ежегодно. Об этом на заседании правительства поведал 11-го октября премьер страны В. Гройсман. Согласо его словам – сейчас система сформирована так - чтобы тот, кто работал больше - больше и получал. Однако забрали пенсии у политиков и передали их в руки пенсионеров. Осовременивание украинских пенсий будет автоматическим, а также ежегодным - отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее глава страны П. Порошенко отметил, что осовременивание пенсий в Украине будет постоянным – такое правило предусмотрено принятым законом.


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