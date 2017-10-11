Гройсман обещает ежегодную индексацию пенсий

Известно, что индексация пенсий будет в стране выполняться ежегодно. Об этом на заседании правительства поведал 11-го октября премьер страны В. Гройсман. Согласо его словам – сейчас система сформирована так - чтобы тот, кто работал больше - больше и получал. Однако забрали пенсии у политиков и передали их в руки пенсионеров. Осовременивание украинских пенсий будет автоматическим, а также ежегодным - отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, ранее глава страны П. Порошенко отметил, что осовременивание пенсий в Украине будет постоянным – такое правило предусмотрено принятым законом.