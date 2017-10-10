08:15 10.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Турция готовы завершить переговоры по ЗСТ, - Гройсман

В понедельник вечером, 9 октября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Украина и Турция готовы завершить переговоры по ЗСТ, - Гройсман

После окончания встречи глава украинского правительства отметил у себя на страничке в социальной сети, что и Украина, и Турция готовы завершить подготовку Соглашения о зоне свободной торговли. По его словам уже подписаны двухсторонние соглашения между двумя странами и это являются хорошим сигналом для бизнеса.

Соглашения о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения были подписаны во время заседания Стратегического Совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турецкой Республики, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вермя совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до десять миллиардов долларов.


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