В Украине стартовал расчет размера зимних субсидий

Украинский глава правительства Владимир Гройсман отметил, что в Украине уже официально стартовал процесс расчета зимних субсидий. Такие сведения премьер распространил в Facebook.

Согласно этому сообщению – в нашей стране уже официально стартовал процесс расчета размера субсидии на зиму. В октябре 2017 г. управления соцзащиты граждан автоматически рассчитают пособие на отопительный сезон для всех, кому в мае субсидию переназначали на новый период - 2017-2018 гг. - отметил Гройсман. Никаких справок при этом повторно приносить не надо.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий в Украине ранее направили 14 миллиардов гривен.