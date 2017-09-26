14:19 26.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине удалось сэкономить на электронных закупках 30 миллиардов гривен

В рамках внедрения в нашей стране электронной системы закупок уже получилось сэкономить примерно 30 миллиардов гривен. 

Украине удалось сэкономить на электронных закупках 30 миллиардов гривен

Такие данные в рамках брифинга 26-го сентября распространила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе. Согласно ее словам - серьезным достижением для нашего государства стало именно то, что в рамках внедрения схемы электронных закупок уже получилось сэкономить примерно 30 миллиардов гривен.

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что она убеждена в том, что это одновременно и выполнение евроинтеграционных условий, а также и немалый антикоррупционный шаг.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмином уже разработаны разные программы для привлечения инвестиций.


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