Украине удалось сэкономить на электронных закупках 30 миллиардов гривен

Такие данные в рамках брифинга 26-го сентября распространила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции - Иванна Климпуш-Цинцадзе. Согласно ее словам - серьезным достижением для нашего государства стало именно то, что в рамках внедрения схемы электронных закупок уже получилось сэкономить примерно 30 миллиардов гривен.

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что она убеждена в том, что это одновременно и выполнение евроинтеграционных условий, а также и немалый антикоррупционный шаг.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмином уже разработаны разные программы для привлечения инвестиций.