16:36 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Зарплата военных в зоне АТО составит 17 тысяч гривен

Военным, которые на данный момент проходят службу в зоне АТО на востоке, повысили минимальную зарплату.

Зарплата военных в зоне АТО составит 17 тысяч гривен

Таким образом - минимальная зарплата украинских силовиков, которые проходят в зоне АТО службу, начиная с сентября будет составлять 17 тысяч гривен. Эти сведения в рамках брифинга распространил замначальника финансового департамента Минобороны Сергей Галинский.

Согласно его словам – в зарплату военного будут входить семь тысяч гривен основного денежного обеспечения, а также еще десять тысяч – это будет доплата, если солдат проведет в зоне АТО хотя бы месяц. Если военный уничтожил технику противника либо участвовал в военных действиях – за это будут платить дополнительные бонусы.

Как сообщал УРА-Информ, зарплата учителей станет выше на 1500 гривен.


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