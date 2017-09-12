22:15 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За два года в Украине приватизировали 48 предприятий, - Кубив

В Украине с 2015 года приватизировали 48 предприятий.

За два года в Украине приватизировали 48 предприятий, - Кубив

Общая сумма, полученная от приватизации составила 3,6 миллиардов гривен. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он также отметил, что, к сожалению, приватизация идет не теми темпами, которыми правительство себе представляло. План поступлений от приватизации на год должен был составить 17 миллиардов гривен, - пояснил Кубив, добавив, что на данный момент в Украине 1 231 предприятие запрещенное к приватизации.

Вместе с тем, вице-премьер высказал мнение, что в государственной собственности должно остаться только 378 госпредприятий и объектов, которые выполняют функции государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный совет реформ в рамках заседания сегодня, 12 сентября 2017 года, поддержала законопроект "О приватизации государственного имущества".


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