Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации, - МЭРТ

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующий законопроект был разработан экономическим министерством совместно с Фондом государственного имущества. Документ уже подан в Верховную Раду Украины.

В ведомстве также отметили, что законопроект решает проблему на трех уровнях, поскольку позволит сократить перечень объектов, запрещенных к приватизации, применить практику продажи активов принятые в частном секторе, а также перейти к рыночному ценообразованию на госпредприятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время заседания Нацсовета реформ заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось.