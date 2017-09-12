21:15 12.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации, - МЭРТ

Национальный совет реформ во вторник, 12 сентября, на своем заседании принял законопроект "О приватизации государственного имущества”.

Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации, - МЭРТ

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующий законопроект был разработан экономическим министерством совместно с Фондом государственного имущества. Документ уже подан в Верховную Раду Украины.

В ведомстве также отметили, что законопроект решает проблему на трех уровнях, поскольку позволит сократить перечень объектов, запрещенных к приватизации, применить практику продажи активов принятые в частном секторе, а также перейти к рыночному ценообразованию на госпредприятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время заседания Нацсовета реформ заявил, что время, когда Украина выживала только за счет кредитов, завершилось.


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