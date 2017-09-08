Рева заверил, что Пенсионный фонд станет бездефицитным через десять лет

Это может произошли, если в стране постепенно будет повышаться минимальный страховой стаж до 35 лет. Об этом в пятницу, 8 сентября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, уже с нового года страховой стаж, необходимый для назначения пенсии в 60 лет, будет составлять 25 лет. До 35 лет страхового стажа мы будем идти десять лет, - пояснил министр, добавив, что поэтому бездефицитности мы сможем достичь лишь по истечению этого периода.

После повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года, за 35 лет трудовой деятельности граждане будут платить в Пенсионный фонд 295 тысяч гривен, тогда как на уплату минимальной пенсии государство будет тратить в среднем 269 тысяч гривен. Таким образом, впервые за много лет появилась возможность увеличения доходов Пенсионного фонда, - пояснил Рева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в случае, если Верховная Рада примет пенсионную реформу, предложенную правительством, дефицит Пенсионного фонда Украины можно свести к нулю за десять лет.