12:32 08.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал выделить на новую медтехнику десять миллиардов гривен

Кабинет министров Украины намерен передать регионам десять миллиардов гривен.

Гройсман пообещал выделить на новую медтехнику десять миллиардов гривен

Эти деньги пойдут на новую технику для медицинской помощи. Об этом в пятницу, 8 сентября, во время часа вопросов к правительству, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства напомнил, что в этом году правительство запустило программу "Доступные лекарства" и создал 13 кардиоцентров для преодоления ранней смертности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы увеличить ассортимент лекарств и количество аптек, участвующих в программе "Доступные лекарства".

По его словам, уже более 6000 аптек из примерно 18 тысяч по всей Украине находятся в системе, работают в программе "Доступные лекарства". Количество аптек ежемесячно растет, и довольно существенно.


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