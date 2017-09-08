Гройсман пообещал выделить на новую медтехнику десять миллиардов гривен

Эти деньги пойдут на новую технику для медицинской помощи. Об этом в пятницу, 8 сентября, во время часа вопросов к правительству, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства напомнил, что в этом году правительство запустило программу "Доступные лекарства" и создал 13 кардиоцентров для преодоления ранней смертности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы увеличить ассортимент лекарств и количество аптек, участвующих в программе "Доступные лекарства".

По его словам, уже более 6000 аптек из примерно 18 тысяч по всей Украине находятся в системе, работают в программе "Доступные лекарства". Количество аптек ежемесячно растет, и довольно существенно.