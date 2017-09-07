Кабмин намерен ликвидировать Налоговую милицию

Документ разработан Министерством финансов и уже одобрен правительством. Об это сегодня утром на своей страничке в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

При этом глава финансового ведомства высказал уверенность, что налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована. Пришло время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований, - отметил Данилюк.

Напомним, в марте 2014 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал передачу полномочий по расследованию экономических преступлений от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины единому органу - Службе финансовых расследований.

В результате структурное подразделение Государственной фискальной службы налоговая милиция подлежало ликвидации.

Как сообщал УРА-Информ, из-за технической ошибки налоговая милиция с 1 января 2017 года оказалась вне закона. Комитет по налоговой и таможенной политики поддержал правку главы комитета Нины Южаниной вернуть работу налоговой милиции в законное поле, но временно, пока не будет принят закон и сформирована структура Финполиции. Несмотря на наличие у Минфина соответствующего законопроекта, документ не устраивал ни правительство, ни Верховную Раду.