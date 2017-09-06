Кабмин подготовил новый земельный закон

Соответствующие сведения сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседание Кабмина.

Согласно словам премьера, законопроект дает возможность расширить права объединенных территориальных общин в разрезе распоряжения землями, которые находяться за пределами населенных пунктов.

Также Гройсман поведал о том, что Кабмин будет просить Раду рассмотреть этот документ на следующей пленарной неделе.

"Это нужно, чтобы общины имели полное право распоряжаться землями за пределами своих населенных пунктов. Законопроект ожидают давно", - отметил глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен в том, что тепло в украинских домах начнет появляться не позднее октября.