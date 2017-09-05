В Киев с официальным визитом едет первый заместитель главы МВФ

Как сообщает пресс-служба Фонда, представитель миссии МВФ прибудет в Киеве в рамках четвертого пересмотра программы EFF. Период работы миссии в Киеве еще не утвержден. Дэвид Липтон будет находится в Киеве с12 по 14 сентября.

Напомним, согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.

В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь 1,907 миллиардов долларов, по итогам пятого - 1,28 миллиардов долларов, по итогам шестого – 1,28 миллиардов долларов. В целом - около 4,46 миллиардов долларов.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около 955 миллионов долларов. В целом - около 3,82 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению стране очередного кредитного транша в рамках программы EFF.