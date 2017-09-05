АМКУ открыл дело по факту коррупции на рынке сжиженного газа

Антимонопольный комитет Украины во вторник, 5 сентября, возбудил дело по факту антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.
Соответствующее решение было принято в понедельник. Вчера же было принято решение о назначении государственного уполномоченного Валерия Полюховича.
Об этом заявил журналистам глава АМКУ Юрий Терентьев. По его словам, на данный момент ведомство проводит детальное планирование дальнейших шагов в рамках расследования.
В частности, будут начаты процессуальные действия АМКУ, - пояснил он.
Напомним, в конце августа 2017 года Антимонопольный комитет Украины начал проверку рынка сжиженного газа в стране.
Как сообщал УРА-Информ, государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович тогда заявил, что действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковая нагрузка по рынку имеет место в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта- это обусловлено, что этот продукт дешевле, - пояснил он.