АМКУ открыл дело по факту коррупции на рынке сжиженного газа

Соответствующее решение было принято в понедельник. Вчера же было принято решение о назначении государственного уполномоченного Валерия Полюховича.

Об этом заявил журналистам глава АМКУ Юрий Терентьев. По его словам, на данный момент ведомство проводит детальное планирование дальнейших шагов в рамках расследования.

В частности, будут начаты процессуальные действия АМКУ, - пояснил он.

Напомним, в конце августа 2017 года Антимонопольный комитет Украины начал проверку рынка сжиженного газа в стране.

Как сообщал УРА-Информ, государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович тогда заявил, что действительно имеется резкое подорожание на розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковая нагрузка по рынку имеет место в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта- это обусловлено, что этот продукт дешевле, - пояснил он.