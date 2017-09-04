15:20 04.09.2017 | Экономика | Новости
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Германия передаст украинскому Красному Кресту 6,5 миллиона евро

Общее финансирование Германией проектов КК в Украине в 2016-2018 годах вырастет до 14,5 миллиона евро.

Германия передаст украинскому Красному Кресту 6,5 миллиона евро

Известно, что Федеральное правительство Германии намерено оказать материальную поддержку Международному комитету КК в Украине. Поддержка буде иметь размер 6,5 миллиона евро. Такие данные распространило ранее посольство Германии в нашей стране.

Согласно этим данным – в ведомстве недавно отметили, что общее финансирование государством Германия проектов Красного Креста в Украине в течение 2016-2018 годов возрастет до 14,5 миллиона евро. Также в посольстве уточнили, что Германия оказывает материальную поддержку гуманитарным мероприятиям, которые проводятся в рамках МККК.

Как сообщал УРА-Информ, в августе Красный Крест доставил на Донбасс 120 тонн гуманитарной помощи.


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