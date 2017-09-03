Всемирный банк вложил в украинские проекты 11,6 миллиарда долларов, - Данилюк

За это время Всемирный банк вложил в украинские проекты 11,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Он поблагодарил банк за инвестиционную, техническую и консультативную помощь, предоставленную организацией в рамках сотрудничества. При этом министр отметил, что все средства были направлены на институционное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины.

Вместе с тем глава украинского финансового ведомства подчеркнул, пересмотр портфеля происходит для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги для обеспечения их успешной реализации.

Кроме того, сейчас обсуждается состояние выполнения Плана мероприятий по внедрению портфеля инвестиционных проектов в Украине, утвержденного во время предыдущего совместного пересмотра, а также утверждается План мероприятий на следующее полугодие.

Напомним, ЕБРР и Всемирный банк начали кредитовать в гривне, - пояснил Данилюк

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк посоветовал Украине провести четыре реформы для ускорения своего экономического восстановления.