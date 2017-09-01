Украина побила рекорд транзита газа

Согласно информации ведомства, Украина увеличила объемы закупки данного сырья для ГТС в четверть раза оп сравнению с 2016 годом. Этот показатель является максимальным с 2011 года.

Основными поставщикаи газа для Украины стали государства Европейского союза, в частности импорт вырос:

- из Словакии - 7,1 кубометров

- из Венгрии - 1,5 кубометров

- из Польши - 0,8 кубометров

В целом объем закупок возрос на 95 процентов и составил 9,5 кубометров газа.

В текущем году страна успела пополнить собственные запасы и хранилища газа на семь млрд кубометров.

Отметим, что на данный момент ПХГ располагает менее 15 млрд кубометрами газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стала поставлять природный газ в нашу страну через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A.