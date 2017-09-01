Украина побила рекорд транзита газа

За весь 2017 год украинское государство транзитом закачало более 62 млрд кубометров газа. Об этом пишется в сообщении "Укртрансгаза".
Согласно информации ведомства, Украина увеличила объемы закупки данного сырья для ГТС в четверть раза оп сравнению с 2016 годом. Этот показатель является максимальным с 2011 года.
Основными поставщикаи газа для Украины стали государства Европейского союза, в частности импорт вырос:
- из Словакии - 7,1 кубометров
- из Венгрии - 1,5 кубометров
- из Польши - 0,8 кубометров
В целом объем закупок возрос на 95 процентов и составил 9,5 кубометров газа.
В текущем году страна успела пополнить собственные запасы и хранилища газа на семь млрд кубометров.
Отметим, что на данный момент ПХГ располагает менее 15 млрд кубометрами газа.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" стала поставлять природный газ в нашу страну через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A.