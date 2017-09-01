21:19 01.09.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бюджет-2018 достаточен для перевооружения ВСУ, - Полторак

В нашей стране на данном этапе создается современная инфраструктура – специально для учебных полигонов.

Бюджет-2018 достаточен для перевооружения ВСУ, - Полторак

Такое заявление поступило от С. Полторака – украинского министра обороны. Согласно его словам – сейчас образуют инфраструктуру для полигонов ВСУ – по стандартам НАТО. И денег в госбюджете-2018 будет достаточно для перевооружения ВСУ – отметил министр.

По его словам - госбюджет на 2018 г. будет достаточным - чтобы достичь отличных результатов в реформировании ВСУ, в их перевооружении, а также в их оснащении. Также появится шанс для развития материальной и учебной базы – отметил Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, на нужды ВСУ выделено около полумиллиарда гривен.


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