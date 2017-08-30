Оклады силовиков следует повысить, - Турчинов

Так, должны быть повышены оклады за звание, которые не пересматривались около десяти лет. Военным нельзя платить зарплату меньше, чем получат чиновники разны госучреждений – подчеркнул А. Турчинов – секретарь СНБО.

Согласно его словам – для всех сейчас принципиально, чтоб зарплата, а также денежное обеспечение офицеров и солдат стало камертоном для украинской бюджетной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, в последнее время в Украине выросла зарплата аграриев – на 13-ть процентов. Такие данные были приведены представителями Минагрополитики. Так, средняя зарплата аграриев составила 6293 гривны.