17:19 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оклады силовиков следует повысить, - Турчинов

Должностные оклады украинских офицеров, а также солдат следует повысить.

Оклады силовиков следует повысить, - Турчинов

Так, должны быть повышены оклады за звание, которые не пересматривались около десяти лет. Военным нельзя платить зарплату меньше, чем получат чиновники разны госучреждений – подчеркнул А. Турчинов – секретарь СНБО.

Согласно его словам – для всех сейчас принципиально, чтоб зарплата, а также денежное обеспечение офицеров и солдат стало камертоном для украинской бюджетной сферы.

Как сообщал УРА-Информ, в последнее время в Украине выросла зарплата аграриев – на 13-ть процентов. Такие данные были приведены представителями Минагрополитики. Так, средняя зарплата аграриев составила 6293 гривны.


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