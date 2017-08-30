Moody's улучшило рейтинг шести украинских банков

Такое решение принято вслед за недавним повышением суверенного рейтинга Украины. Как сказано в сообщении агентства, кредитный рейтинг Украины повышен на одну ступень, с Caa3 до Caa2.

При этом Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" "Обновление суверенного рейтинга Украины до Caa2 основано на следующих ключевых факторах: кумулятивное влияние структурных реформ, которые, если они будут устойчивыми, как ожидается, улучшат динамику государственного долга; значительное укрепление позиций Украины на международной арене", - говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что положительный прогноз, отражает импульс реформ и если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

Вместе с тем на сайте Moody's сказано, что среди прочего до уровня "Caa2" с позитивным прогнозом повышен рейтинг национализированного "ПриватБанка", государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Повышен также рейтинг "Райффайзен Банка Аваль" до уровня "Caa1" с позитивным прогнозом, банка "Пивденный" - к "Caa3" с позитивным прогнозом, "Проминвестбанка" - до "Caa2" со стабильным прогнозом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты.