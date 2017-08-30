20:58 30.08.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Moody's улучшило рейтинг шести украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги шести украинских банков.

Moody's улучшило рейтинг шести украинских банков

Такое решение принято вслед за недавним повышением суверенного рейтинга Украины. Как сказано в сообщении агентства, кредитный рейтинг Украины повышен на одну ступень, с Caa3 до Caa2.

При этом Moody's изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" "Обновление суверенного рейтинга Украины до Caa2 основано на следующих ключевых факторах: кумулятивное влияние структурных реформ, которые, если они будут устойчивыми, как ожидается, улучшат динамику государственного долга; значительное укрепление позиций Украины на международной арене", - говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что положительный прогноз, отражает импульс реформ и если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины.

Вместе с тем на сайте Moody's сказано, что среди прочего до уровня "Caa2" с позитивным прогнозом повышен рейтинг национализированного "ПриватБанка", государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Повышен также рейтинг "Райффайзен Банка Аваль" до уровня "Caa1" с позитивным прогнозом, банка "Пивденный" - к "Caa3" с позитивным прогнозом, "Проминвестбанка" - до "Caa2" со стабильным прогнозом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты.


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