Нацбанк назвал лучшие памятные монеты 2016 года - ФОТО

Рейтинг разделен на номинации "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение" и "Лучшее художественное решение".

Как подчеркнул пресс-служба НБУ, по результатам ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" среди монет, которые официально введены в обращение с начала 2016 года, победа одержали памятным монетам:

- в номинации "Лучшая монета года" - "Щедрик" (серебро, номинал 20 грн) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко;

- в номинации "Уникальное идейное решение" - "Украина начинается с тебя" (нейзильбер, номинал 5 грн) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор - Святослав Иваненко;

- в номинации "Лучшее художественное решение" - "Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн) - автор эскизов - Наталья Фандикова; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко.

В прес-службе также напомнили, что конкурс проводится ежегодно с 2005 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 17 мая ввел в обращение две монеты " Старый замок в Каменце-Подольском", которые пополнили серию "Памятники архитектуры Украины".