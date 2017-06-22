Киев лидирует в выдаче ипотечнх кредитов

Так, в течение 2016 года кредиты в столице составили - 765 договоров. В свою очередь за І квартал 20017 года - 70 (52%).

Отметим, что показатели столицы превышают показатели остальных регионов вместе взятых. На втором месте среди крупнейших городов - Львов.

Под покупку жилья в городах, которые расположены за пределами Киевской области и не входят в пятерку крупнейших, было выдано 19% кредитов в 2016 году и 24% в I квартале 2017 года.

Также добавим, что в 2016 году объем новых кредитов на недвижимость составил 736 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутат Киевсовета семь лет не платит по кредитам около 5 млн грн.