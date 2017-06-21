Правительство направило одобренной проекты законов по пенсионной реформе в Верховную Раду

Документ направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Такое решение было принято на заседании правительства. Вместе с тем, представляя документ министр социальной политики Андрей Рева отметил, что проекты законов по пенсионной реформе направлялись на рассмотрение Национального совета реформ.

Мы получили его с рекомендациями и теперь предлагаем принять эти законопроекты и передать в Верховную Раду, - пояснил министр, добавив, что "все рекомендации Национального совета реформ учтены".

Таким образом, сегодня после обсуждения члены правительства одобрили четыре законопроекта а именно законопроекты - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению пенсий". Изменения в таможенный кодекс относительно пенсионного обеспечения, изменения в Налоговый кодекс в вопросах пенсионного обеспечения и "О внесении изменений в бюджетный кодекс по повышению пенсий" и направили их на рассмотрение народным депутатам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный совет реформ одобрил проект пенсионной реформы, разработанной Кабинетом министров Украины.