21:32 20.06.2017 | Экономика | Новости
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США усилили санкции против России из-за ситуации в Украине

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки усилило санкции против физических лиц и организаций из российской Федерации.

США усилили санкции против России из-за ситуации в Украине

Такое решение было принято в связи с ситуацией в Украине. Как сказано на сайте американского ведомства, казначейство усиливает санкции, определив организации, участвующие в текущем конфликте в Украине.

При этом в обновленном списке подсанкционных физических лиц указано 19 фамилий, в том числе заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

В целом такие санкции применены к 38 физических лиц и организаций.

При этом в списке по секторальных санкциях указаны 20 пунктов. В частности, указано несколько дочерних предприятий "Транснефти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 июня Евросоюз на год продлил действие " крымских" санкций в отношении РФ. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.


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