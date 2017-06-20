США усилили санкции против России из-за ситуации в Украине

Такое решение было принято в связи с ситуацией в Украине. Как сказано на сайте американского ведомства, казначейство усиливает санкции, определив организации, участвующие в текущем конфликте в Украине.

При этом в обновленном списке подсанкционных физических лиц указано 19 фамилий, в том числе заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

В целом такие санкции применены к 38 физических лиц и организаций.

При этом в списке по секторальных санкциях указаны 20 пунктов. В частности, указано несколько дочерних предприятий "Транснефти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 июня Евросоюз на год продлил действие " крымских" санкций в отношении РФ. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС.