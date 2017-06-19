11:44 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине предстоит накопить 17 миллиардов кубометров газа, - Насалик

Нашей стране предстоит в ближайшее время накопить в ПХГ примерно 17-ть миллиардов кубометров природного газа.

Украине предстоит накопить 17 миллиардов кубометров газа, - Насалик

Так, в ПХГ должно быть накоплено до октября месяца примерно 17-ть миллиардов кубометров природного газа. Такое сообщение поступило сегодня от Игоря Насалика – министра угольной промышленности и энергетики страны.

Он также уточнил, что сейчас следует начать думать про подготовку нашей страны к сезону отопления. Сейчас в газовых хранилищах есть примерно 11 миллиардов кубометров, а согласно плану нужно иметь 17 миллиардов кубов. План заполнения ПХг пока что "Нафтогазом" не предоставлен.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна к концу мая накопила в ПХГ около 9,5 млрд куб. м газа.


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