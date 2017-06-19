21:58 19.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100168134:Polishuk

Кабмин прогнозирует трехлетнее ослабление гривны

В 2020 году национальная денежная единица может подешеветь до 31 гривны за доллар.

Кабмин прогнозирует трехлетнее ослабление гривны

Бюджетная резолюция на ближайшие три года, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару. Как сказано в тексте резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады Украины, в базовом сценарии, в частности, сказано, что в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 гривен за доллар, в 2018 году – на уровне 29,3 гривен за доллар, в 2019 – 30,5 гривен за доллар, а в 2020 – 31 гривна за доллар.

При этом Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% в 2017 году, на 3% – в 2018, 3,9% – в 2019 и на 4% – в 2020 году.

Вместе с тем уровень инфляции ожидается на уровне 11,2% в 2017 году, 10%7 – в 2018, 5,9% – в 2019 и 5% в 2020 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил до 2,5%.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив