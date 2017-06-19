Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины до 2,5%

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП в первом квартале составил 583,9 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 13 721 грн.

Также в сообщении говорится, что эти данные предварительные.

В свою очередь уточненные данные ВВП за первый квартал 2017 года будут обнародованы в марте 2018 года, а окончательные – в марте 2019 года.

Кстати, в марте этого года Госстат также улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 составил 113,643 млрд долларов. Таким образом, это на 125 млн долларов, или на 0,1%, выше показателя на начало года.