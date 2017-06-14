Украина экспортировала 20 миллионов тонн кукурузы

Эти сведения сегодня распространили в Минагрополитики. Согласно сообщению – со старта нынешнего маркетингового года в другие страны направлено около 20-ти миллионов тонн кукурузы – то есть на 2.8 миллиона тонн больше, чем было в такой же период в прошлом году.

А в целом зерновых на экспорт уже направлено примерно 42 миллиона тонн – также сказано в данных Минагрополитики. К примеру, на экспорт уже отправлено 17 миллионов тонн пшеницы, а также около пяти миллионов тонн ячменя.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017-ом году Украины экспортировала сахара в девять раз больше, чем в 2016-ом году.