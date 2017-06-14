Доллар в обменниках продолжает падать

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,07 гривен, а евро можно купить по 29,35 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,10-25,92, продажи 25,85-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,7735, продажи - 26,0747 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-29,05, продажи - 29,05-29,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7727, продажи - 29,3520 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,470, продажи - 4,490-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,215, продажи - 4,644 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 13 июня, наличный доллар понизился на четыре копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом вчера доллар продается по 26,12 гривен, а евро можно купить по 29,36 гривен.