Дефицит внешней торговли Украины составил 887,9 миллиона долларов

Вместе с тем за аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 929,6 миллионов долларов. Такие данные в среду, 14 июня, представила Государственная служба статистики Украины.

При этом, по данным ведомства, за январь-апрель 2017 года экспорт товаров составил 13 миллиардов 709,1 миллионов долларов, а импорт - 14 миллиардов 597 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 26,8% или на 2 миллиарда 896,9 миллионов долларов, а импорт - на 24,3% или на 2 миллиарда 855,2 миллионов долларов.

При этом коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94. В Госстате также напомнили, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира, а данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит внешней торговли товарами в 2016 году составил 2,9 миллиардов долларов.