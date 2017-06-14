20:32 14.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Дефицит внешней торговли Украины составил 887,9 миллиона долларов

На сегодняшний день отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за первый четыре месяца текущего года составило 887,9 миллионов долларов.

Дефицит внешней торговли Украины составил 887,9 миллиона долларов

Вместе с тем за аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 929,6 миллионов долларов. Такие данные в среду, 14 июня, представила Государственная служба статистики Украины.

При этом, по данным ведомства, за январь-апрель 2017 года экспорт товаров составил 13 миллиардов 709,1 миллионов долларов, а импорт - 14 миллиардов 597 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 26,8% или на 2 миллиарда 896,9 миллионов долларов, а импорт - на 24,3% или на 2 миллиарда 855,2 миллионов долларов.

При этом коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94. В Госстате также напомнили, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира, а данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит внешней торговли товарами в 2016 году составил 2,9 миллиардов долларов.


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