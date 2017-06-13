Рева уверен, что для "нормальной жизни" пенсионерам необходимо получать не менее четырех тысяч

Это самый приемлемый размер минимальной пенсии для украинца. Такое мнение в понедельник, 12 июня, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр социальной политики Андрей Рева.

Он также напомнил, что сегодня есть ограничение по выплате пенсии 10740 гривен. То есть при любый расчетах, который делается для новых пенсионеров, пенсия выплачивается на руки не более этой суммы. Исключением являются те люди, которые до введения законодательного запрета получали пенсию выше.

Таких на сегодняшний день у нас есть около 20 тысяч по всей Украине из 12 миллионов пенсионеров, – отметил министр, добавив, что самую большую пенсию в Украине получает гражданин, летчик-испытатель, Герой Украины. Его пенсия в месяц составляет 58 тысяч гривен. Вместе с тем министр подчеркнул, что разговоры о 100-200 тысяч гривен пенсии "это пока разговоры".

Напомним, Кабмин принял проект пенсионной реформы в Украине 17 мая. В частности, она предусматривает ежегодную автоматическую индексацию. Кроме того, пенсионный возраст остается 60 лет для людей, которые имеют трудовой стаж 25 лет.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в понедельник, 12 июня, презентовал новую формулу расчета пенсий.