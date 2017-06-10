В Украине мужчинам платят на треть больше, чем женщинам

Это – примерно на 27 процентов больше, чем получают работники-женщины. Такие данные приводит Госстат. В первом квартале нынешнего года мужчинам платил в среднем 7100 гривен, тогда как женщинам – на 27 процентов меньше. Это значит, что за первый квартал 2017-го в среднем зарплата женщины составляла 5600 гривен.

Однако разница в зарплатах характера не для каждого рода работ. К примеру, в сфере недвижимости женщинам платят примерно 5200 гривен, тогда как мужчины получают больше на 250 гривен – в среднем.

Как сообщал УРА-Информ, ранее про рост зарплат в нашей стране рассказал В. Гройсман.