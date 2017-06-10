После реформы медики будут получать 10-25 тысяч гривен,- Супрун

А после внедрения в стране медреформы медик первичного звена станет зарабатывать примерно 10-25 тысяч – поведала У. Супрун – и.о. министра охраны здоровья. Согласно ее словам – предполагается сейчас, что в первичном звене зависимо от числа пациентов, от места работы и расходов (амбулатории, ФОП) – зарабатывать медики станут примерно 10-25 тысяч. Будут и те, которые получат и еще больше.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – восьмого июня - парламентом была принята за основу реформа в сфере медицины. За данный документ в итоге проголосовало 227 народных депутатов.