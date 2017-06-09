Взносы в пенсионный фонд не платят 4 млн граждан - Гройсман

Согласно словам Гройсмана, за декабрь 2016 года 94% 60-летних мужчин и более 90% 60-летних женщин имеют трудовой стаж 25 лет. При этом в Украине насчитывается около 16,5 млн работающих граждан.

Однако соответствующие взносы платят всего 12 млн граждан. А вот где делись еще 4 миллиона человек пока неизвестно.

"В декабре 2016 года украинцев, получавших заработную плату до 3200, было 4 200 414, а в апреле таких людей стало 2 700 000, то есть тех, кто стал получать меньшие зарплаты. Фактически у людей начали увеличиваться зарплаты", - отметил глава правительства.

Напоследок Владимир Гройсман подчеркнул, что украинцев, которые получают зарплаты от 3200 до 4800 в декабре 2016 года было 1 млн 700 тыс., а в апреле - почти 3 млн граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский пенсионный фонд уже на 100 процентов профинансировал майские пенсионные выплаты.