Субвенции на субсидии могут увеличится до 75 миллиардов гривен, - Зубко

Если ничего не делать, то у нас абсолютная угроза того, что количество субвенций может увеличится. Такое мнение в пятницу, 9 июня, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде высказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он также подчеркнул, что сегодня Украина закладывает в государственный бюджет 47 миллиардов гривен на субсидии, что составляет почти треть оборонного бюджета, или 1/8 от суммы, необходимой на обеспечение потребностей Пенсионного фонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №5598 " О Фонде энергоэффективности". За документ c третьего раза проголосовали 278 народных депутатов.