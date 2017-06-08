Украина будет получать больше ядерного топлива из США, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина отказывается от ядерного топлива из России и теперь будет его получать из США.
Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
Как отмечается, украинская страна три года назад получала ядерное топливо около 100%. В свою очередь в 2016 этот показатель снизился до 55%.
"Я поставил задачу, чтобы получать в 2017 году 45%. А остальное будем получать у других наших партнеров, включая американский Westinghouse", - отметил Порошенко в ходе посещения Трипольской ТЭС в Киевской области.
Таким образом, поставки от одного поставщика к 2020 году будут составят 70%, а с 2025 года, не будут превышать 60%.
Кстати, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик встретится с министром энергетики Соединенных Штатов Америки по поводу поставок угля в Украину 29-30 июня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине началось строительство хранилища отработанного ядерного топлива. Централизованное хранилище, в котором будут размещать отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций, будет расположено в зоне отчуждения на севере Киевской области.