Польша намерена увеличить импорт газа в Украину

На польском региональном рынке можно сейчас предложить газ с любого мирового направлении. Соотвествующее предложение Польша сделает Центральной Европе.

Об этом во вторник, 6 июня, заявил вице-председатель Польской нефтегазовой компании Мацей Возняк. Как сообщает "Польское радио", которое цитирует словам Возняка, такое решение станет очередным шагом международных сообщений.

Речь идет, например, об Украине, импортирующей от нас сырье, но всегда его можно будет выслать больше, - сказал представитель компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее PGNiG заявляла, что хотела бы в этом году продавать Украине природного газа в два раз больше, чем в 2016 году. По словам вице-главы компании Мацея Возняка, на украинский рынок до конца 2016 года пришло примерно 400 миллионов кубов голубого топлива из Польши.