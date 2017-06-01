"Яндекс" заявил о закрытии своих офисов в Киеве и Одессе

Такое решение было принято в связи с расширением Украиной санкций против Российской Федерации. Как сообщают в четверг, 1 июня, российские СМИ, ссылаясь на словам директора по связям с общественностью компании Очира Манджикова, компания "Яндекс.Украина" включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины.

Все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам, - заявил Манджиков, добавив, что сотрудникам украинских офисов предложат продолжить работу в офисах "Яндекса" в других странах. Вместе с тем в компании не назвали дату, когда намерены закрывать офисы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, компания Mail.Ru Group сегодня заявила, что закрывает все офисы в Украине. Такое решение принято из-за санкций против ряда российских сайтов и компаний, введенных СНБО.