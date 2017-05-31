Киевщина с начала 2017 года освоила пять миллиардов гривен инвестиций

Об этом свидетельствуют данные статистики. Согласно этим сведениям – основной источник инвестиций – это собственные средства, которыми располагают предприятия региона – то есть около 55-ти процентов. Доля же привлеченных капиталов и зарубежных инвесторов – 15 процентов.

Основная доля инвестиций была освоена в нынешнем году в области строительства. На данную сферу направили примерно 30-ть процентов средств. Инвестиции же в жилье составили 1,5 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко одобрил упрощение схемы привлечения инвестиций.