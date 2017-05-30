17:20 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин не намерен повышать цены на газ с октября, - Гройсман

Украинский Кабмин не намерен поднимать стоимость природного газа с октября месяца.

Кабмин не намерен повышать цены на газ с октября, - Гройсман

Так, Кабмин не намерен поднимать стоимость газа начиная с октября - до 8,5 тысяч гривен. Про это сегодня сообщил украинский правительственный глава Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Тернопольской области. Согласно его словам – правительство не строит планов по повышению цены на газ и все заявления по этому поводу – ложь. При этом в Кабмине есть разработка проекта про оплату за газораспределительные сети.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна к концу мая в ПХГ уже успела накопить 9,4 миллиарда кубометров газа - передавали ранее в "Укртрансгазе".


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