Кабмин не намерен повышать цены на газ с октября, - Гройсман

Так, Кабмин не намерен поднимать стоимость газа начиная с октября - до 8,5 тысяч гривен. Про это сегодня сообщил украинский правительственный глава Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Тернопольской области. Согласно его словам – правительство не строит планов по повышению цены на газ и все заявления по этому поводу – ложь. При этом в Кабмине есть разработка проекта про оплату за газораспределительные сети.

Как сообщал УРА-Информ, наша страна к концу мая в ПХГ уже успела накопить 9,4 миллиарда кубометров газа - передавали ранее в "Укртрансгазе".