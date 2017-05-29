В Украине выросли долги по зарплате

Задолженность по выплате зарплат в Украине в апреле текущего года выросла на 5,6% с прошлого месяца. И на сегодняшний день составляет 2,185 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В сообщении говорится, что с начала года задолженность по зарплате выросла на 22%. По информации службы статистики, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле выросла на 10,4% – до 1,135 миллиарда гривен. При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%) областях.

Ранее УРА-Информ сообщал, что долги за коммунаьные услуги с начала года выросли до 25,4 миллиардов гривен.